Avvelenato dal botulino a Miami, il caso del romano Riccardo Paletti: la decisione del giudice

29 dicembre 2025

Finalmente una notizia positiva, seppur nel dramma di fondo. Durante la puntata di lunedì 29 dicembre di “Dentro la notizia” – il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5 – emergono le ultime novità sul caso di Riccardo Paletti, il cinquantaduenne romano che da luglio scorso lotta tra la vita e la morte attaccato a un respiratore in un ospedale a Miami dopo un avvelenamento da botulino, a seguito di un intervento estetico.

Per l’ospedale della Florida, il Mount Sinai Medical Center di Miami Beach, l’uomo non sarebbe stato un paziente recuperabile e quindi era stato avanzato richiesta al Tribunale per trasferirlo in una clinica di fine vita. I genitori e il fratello hanno invece richiesto l’aiuto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e del Consolato italiano a Miami per riportarlo in Italia, dove hanno individuato una clinica che potrebbe prendersi adeguatamente cura di lui. Il fratello, che è con lui negli USA, ha infatti notato i suoi miglioramenti: Riccardo è cosciente, lo riconosce, risponde agli stimoli e sorride.

Oggi, dopo mesi di attesa, il giudice federale della Florida ha dato il nulla osta per il rientro di Riccardo in Italia: non appena i giudici italiani dichiareranno formalmente i genitori come suoi tutori, né il giudice americano né la clinica avranno problemi ad acconsentire al trasferimento. I genitori, in collegamento con la trasmissione “Dentro la notizia”, hanno commentato commossi: “Era un nostro dovere come genitori lottare per nostro figlio”.