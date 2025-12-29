Campobasso: madre e figlia morte per intossicazione, cinque medici indagati

Redazione 29 dicembre 2025 a

a

a

Sono cinque i medici iscritti nel registro degli indagati nell'ambito dell'indagine che ha visto due persone, madre e figlia, morte a Campobasso per una sospetta intossicazione alimentare. L'indagine, si legge in una nota della Procura, "e' prioritariamente volta a costruire l'intera catena degli interventi medici, con specifico riguardo ai precedenti accessi della 15enne presso il Pronto soccorso: risulta infatti che la minore si fosse presentata in struttura per due volte prima del decesso. Parimenti si indaga sugli interventi richiesti dalla madre prima dell'evento fatale".