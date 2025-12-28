Fiamme dalla torta nuziale, sposo ustionato in Irpinia

Redazione 28 dicembre 2025 a

La torta nuziale imbandita su un tavolo circondato da una batteria di fuochi d'artificio nella elegante hall di un albergo ristorante, il Kristall di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Allo scoccare della mezzanotte fontane luminose avrebbero incorniciato gli sposi che si baciano mentre tagliano la prima fetta del dolce che suggella la fine di un banchetto andato avanti per tutto il giorno. Fotografo e videomaker avrebbero immortalato l'istante, mentre una schiera di parenti e amici armati di smartphone avrebbero provveduto a diffondere le immagini del momento piu' scenografico. Almeno cosi' era nei piani degli sposi.

La sorpresa c'e' stata ma nessuno avrebbe mai potuto orchestrare per un matrimonio felice e scintillante un finale da disaster movie. E invece: sposo in ospedale, ristorante devastato, sposa sotto shock, invitati presi dal panico e abiti in fumo. E tutto per una torta scenografica. Le fontane di fuoco hanno fatto il loro dovere, fin troppo. Le scintille sono arrivate alla controsoffittatura e ai tendaggi e immediatamente hanno preso fuoco. Non c'e' stato neppure il tempo di attivare gli estintori. In pochi minuti la hall dell'albergo dove si stava concludendo la notte scorsa il banchetto e' stata invasa dalle fiamme, mentre tra gli invitati si diffondeva il panico. Il personale dell'albergo ha aiutato le persone a mettersi in salvo, mentre venivano allertati i soccorsi.

Lo sposo sulle prime ha cercato di spegnere le fiamme ma e' stato poi investito dal fuoco. E' l'unico che ha avuto bisogno di un ricovero in ospedale, ha riportato infatti ustioni di secondo grado al volto e alle mani. Anche alcuni invitati si sono rivolti al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino, ma nessuno ha riportato gravi conseguenze, solo una lieve intossicazione da fumo e tanto spavento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ariano e i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda. I danni sono ingenti.