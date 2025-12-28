Campobasso: muore a 16 anni, sospetta intossicazione alimentare

Foto: Ansa

L'intera famiglia è stata male, dopo la cena della Vigilia a base di pesce, ma una ragazza di sedici anni non ce l'ha fatta ed è morta ieri sera al Cardarelli di Campobasso. Una cena fatale per la famiglia di Pietracatella, in provincia di Campobasso. La sera della vigilia avrebbero cenato con pesce e frutti di mare, delle cozze. Dopo poche ore, si sono sentiti tutti male: padre, madre e figlia. Si sono recati al Pronto Soccorso dell'ospedale, ma sono stati rimandati indietro per due volte. Ieri sera la svolta: dolori e coliche che diventano insopportabili e tutti e tre tornano in ospedale in condizioni precarie. Figlia e padre finiscono in rianimazione, la madre in medicina. Ma la ragazza non ce la fa e muore intorno alle 22,30. Probabilmente solo l'autopsia chiarirà se è stata un'intossicazione o un'intolleranza a causare il decesso della ragazza.