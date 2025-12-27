Pistoia: suocera viene investita e nuora è colta da malore, muoiono entrambe

Redazione 27 dicembre 2025 a

Due donne, aventi legami familiari fra loro, sono morte nel giro di poche ore nella serata di ieri a Pistoia. La prima, Liliana Podestà, 87 anni, stata investita da un'auto mentre attraversava la strada in via Fiorentina, località Sperone. La seconda, Laura Mecheri, 58 anni, è deceduta per le conseguenze di un malore improvviso probabilmente dovuto allo choc emotivo nel vedere la suocera a terra priva di sensi. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle ore 18 del giorno di Santo Stefano.

Un automobilista, che procedeva in direzione Bottegone (Pistoia), ha investito l'anziana, che sarebbe morta sul colpo. Laura Mecheri, che si trovava insieme alla vittima, è crollata a terra subito dopo l'impatto, stroncata probabilmente da un arresto cardiaco causato dal forte shock emotivo. Sul posto sono intervenute immediatamente tre ambulanze e l'automedica, ma i tentativi di rianimazione per entrambe le donne sono stati vani. Il conducente del mezzo, che si era fermato subito dopo l'incidente a prestare soccorso all'87enne, e profondamente colpito dall'accaduto, è stato sottoposto all'alcol test, ed è risultato negativo. La Polizia Municipale ha transennato l'area per effettuare i rilievi e chiarire l'esatta posizione di veicolo e vittime al momento del sinistro. I familiari e i parenti delle due donne sono stati avvisati e sono accorsi sul posto.