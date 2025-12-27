Etna: continua attività eruttiva con cenere, esplosioni e fontane di lava

Redazione 27 dicembre 2025 a

Si intensifica l'attivita' eruttiva sui crateri sommitali dell'Etna dove nelle ultime 24 ore i sismografi dell'Ingv, l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologa, hanno registrato esplosioni quasi continue. Durante le ore notturne la visibilita' era fortemente limitata a causa di una densa copertura nuvolosa; tuttavia le nuvole erano costantemente illuminate da forti bagliori. Questa mattina in condizioni di visibilita' parzialmente migliorate, si e' osservato un rapido incremento nell'intensita' dell'attivita', con fontane di lava alte circa 150-200 metri e continua emissione di cenere.