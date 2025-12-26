Stromboli, Ingv: "In corso un trabocco lavico dall'area del cratere del Nord"

Foto: La Presse

Redazione 26 dicembre 2025

Sullo Stromboli è in corso un trabocco lavico. Lo rende noto l'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). "Dalla mattinata, nelle immagini delle telecamere di sorveglianza, è visibile un piccolo flusso lavico, che si sta riversando dall'area craterica Nord sull'alta parte della Sciara del Fuoco - informa l'Ingv - La lunghezza di questa colata è di alcune decine di metri e rimane stazionaria da diverse ore". "Nel frattempo sta continuando l'ordinaria attività stromboliana da diverse bocche nelle principali aree crateriche", prosegue.