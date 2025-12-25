Meteo, il maltempo fa paura: evacuazioni in Emilia-Romagna

Foto: Ansa

Pina Sereni 25 dicembre 2025

Ore di preoccupazione in Emilia-Romagna dove il forte maltempo ha costretto le autorità a predisporre un'evacuazione urgente per i residenti che abitano nelle aree prossime al fiume Senio nel territorio comunale di Castel Bolognese (Ravenna), dove il corso d'acqua, in località Tebano, ha superato la soglia di massima criticità. Il Comune ha invitato le persone raggiunte dalla notifica di evacuazione a recarsi al palasport, predisposto come punto di accoglienza in sicurezza. La piena del Senio continua infatti a destare preoccupazione.

Nel pomeriggio a Tebano il livello del fiume ha raggiunto quota 5,76 metri, oltre la soglia rossa. In aumento anche i valori registrati dal sensore di Casola Valsenio, dove è stata superata la soglia gialla, mentre al Ponte del Castello gli indicatori segnalano il superamento della soglia arancione con un livello di 5,27 metri. Il sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza, ha rinnovato l'invito alla cittadinanza a mantenere alta l'attenzione, limitare gli spostamenti e non avvicinarsi agli argini del fiume. La Protezione civile dell'Emilia-Romagna sta monitorando costantemente la situazione dei corsi d'acqua regionali: le criticità più significative, inizialmente concentrate nel Bolognese, si stanno progressivamente spostando verso il Ravennate.

Le previsioni indicano tuttavia un'attenuazione delle precipitazioni, con un possibile graduale calo dei livelli idrometrici; per la giornata di domani, al momento, non è stata disposta l'allerta rossa. Diramata l'allerta arancione domani nella pianura bolognese, ferrarese e ravennate per il passaggio dei colmi di piena dovuti alle piogge di queste ore, in particolare di Senio e Idice. Il Cor, Centro operativo regionale, ha confermato l'allerta arancione senza diramare alcun allerta rossa. Il Cor resta comunque operativo in presenza 24 ore su 24 anche domani, in contatto con prefettura e sindaci. Situazione monitorata insieme al preside della Regione, Michele de Pascale, e dalla sottosegretaria Manuela Rontini, con l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile.

IL METEO DEI PROSSIMI GIORNI secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare. Nord: cielo sereno su tutti i settori del Nord. Centro e Sardegna: cielo principalmente sereno con velature nelle prime ore del mattino. Sulla Sardegna cielo da irregolarmente nuvoloso a coperto con probabili piovaschi che potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale, in miglioramento serale. Sereno e senza fenomeni di rilievo sui rimanenti settori. Sud e Sicilia: sulla Sicilia probabili rovesci o temporali diffusi, in attenuazione dal pomeriggio, irregolarmente nuvoloso sulle rimanenti regioni. Temperature: minime in sensibile diminuzione sulle regioni del Nord; in lieve aumento sulla Sicilia, Sardegna e Calabria; stazionarie o in lieve diminuzione sul resto del Paese. Massime in aumento su tutti i settori del nord Toscana compresa; generalmente stazionarie sulle restanti regioni. Venti: ancora vento forte, con raffiche fino a burrasca sul ponente ligure ma in attenuazione già dalla seconda parte del mattino; da deboli a moderati settentrionali sulle regioni adriatiche, con ulteriori rinforzi sulla Puglia centromeridionale; da deboli a moderati occidentali invece sulle regioni tirreniche. Mari: da molto mosso ad agitato il mar ligure; molto mossi i bacini del Tirreno centro settentrionale; da mosso a molto mosso il mar di Sardegna; mossi i restanti bacini.

Domenica 28 dicembre residua instabilità sulla Sicilia con copertura nuvolosa irregolare ma senza fenomeni di rilievo. Sulle restanti regioni condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Lunedì 29 dicembre ancora instabilità sulle due isole maggiori, con copertura nuvolosa irregolare e possibili precipitazioni. Sulle restanti regioni permangono condizioni di tempo stabile e ampi spazi di cielo sereno. Martedì 30 dicembre tempo stabile e soleggiato con temperature in diminuzione; mercoledì 31 dicembre una nuova instabilità coinvoilgerà la Penisola cominciando dal Sud con piogge irregolari.