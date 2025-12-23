Sondaggio Izi, festività più oculate: in caso spese per pranzi e cene, più regali "utili"

Foto: La Presse

Redazione 23 dicembre 2025 a

a

a

Un Natale e Capodanno più oculato, con un occhio in più al portafogli e sopratutto agli sprechi alimentari , con qualche spesa utile in più . Gli italiani spenderanno in media per i regali di Natale 271 euro, in leggera crescita rispetto allo scorso anno (264 euro) mentre le spese per il cenone e i pranzi delle feste sono in calo : 145 euro in media contro i 180 del 2024. Soltanto 1 italiano su 4 viaggerà sotto le feste e di questi, meno del 3% andrà all’estero . È quanto emerge da un sondaggio sulle Spese per le Feste realizzato da Izi, azienda di analisi e valutazioni economiche e politiche, presentato questa mattina nel corso della trasmissione l'Aria che Tira condotta da David Parenzo su La 7.

Alla domanda sulle spese effettive rispetto allo scorso anno il 10% degli italiani risponde che comprerà più regali di Natale, mentre per pranzi e cene solo il 7% degli intervistati rivela che spenderà una cifra maggiore . Le spese sono tutto sommato per la maggioranza degli intervistati in linea con lo scorso anno tranne che per un calo considerevole dei costi per pranzi e cene . Il 20,5 % degli italiani sarà in viaggio durante le feste , e quasi l’80% resterà a casa , chi si muove per andare all’estero è soltanto il 3%. Sostanziale pareggio tra alberghi e Bed & Breakfast nelle scelte degli alloggi : i primi scelti dal 27% i secondi opzionati dal 24,5% , mentre 1 italiano su 4 si muove per andare a trovare i parenti (22%).