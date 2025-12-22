Meloni alla casa museo dedicata a Wojtyla: "A lui ho affidato mio cammino"

Foto: Ansa

Angela Bruni 22 dicembre 2025

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato il Pontificio Collegio Polacco di Roma che ospita la Casa Museo dedicata a San Giovanni Paolo II. E’ stata realizzata anche grazie al contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito delle iniziative legate al Giubileo e da da oggi è aperta al pubblico ad ingresso gratuito. Il Pontificio Collegio Polacco è inevitabilmente legato alla figura di Wojtyla, che vi ha soggiornato ripetutamente durante le visite a Roma prima dell'elezione al Soglio di Pietro. In particolare vi ha trovato accoglienza alla vigilia del Conclave del 1978 ed è partito da lì per recarsi in Vaticano, dove poi è stato eletto Papa. La Casa Museo valorizza gli ambienti del Collegio collegati alla permanenza romana di Wojtyla e i documenti autografi del Santo. Il percorso include, tra le altre cose, lo studio dove lavorava durante i soggiorni romani e la camera da letto, con gli arredi originali.

Alla visita erano presenti il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il Cardinale Stanisaw Dziwisz, Arcivescovo emerito di Cracovia e Segretario particolare di Giovanni Paolo II, Monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione della Santa Sede, Monsignor Jan Antoni Gowczyk, Rettore del Pontificio Collegio Polacco di Roma e Monsignor Pawe Ptasznik, Rettore di San Stanislao e Presidente della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo II. "Questo museo è uno scrigno di fede, spiritualità, amore. Qui sono impresse le 'orme' di un uomo normale ed eccezionale allo stesso tempo, che ha toccato la mia vita e a cui ho affidato il mio cammino. Custodirò l'emozione di questa visita, unguento per l'anima e balsamo per il cuore", ha scritto Meloni sul libro d'onore del Pontificio Collegio Polacco.