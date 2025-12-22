Maltempo, allerta gialla in Toscana. In arrivo violenti temporali

Foto: Ansa

In Toscana allerta gialla fino alla mezzanotte di domani per il maltempo. Per le piogge anche a carattere di rovescio, accompagnate da vento forte di scirocco, che da oggi stanno interessando le isole dell'Arcipelago toscano, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un'allerta di codice giallo per rischio idrologico e idraulico del reticolo minore valido dalle 18 e fino alla mezzanotte di domani, martedi 23 dicembre.