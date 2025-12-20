Manovra: si allarga la platea del Tfr, dal 2032 anche aziende con 40 dipendenti
Si allarga la platea delle aziende tenuta a versare il Tfr ai fondi. Lo prevede il nuovo maxi emendamento del governo alla manovra arrivato questa mattina in Commissione Bilancio del Senato. Secondo il testo, dal 2026 sono tenuti al versamento del contributo anche i datori di lavoro che raggiungono la soglia dimensionale di 50 addetti (meno di 60 limitatamente al periodo 2026-2027, come misura transitoria). Dal 2032 le maglie si ampliano ancora, includendo nell'obbligo di versamento i datori che occupano ''un numero pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di quaranta addetti alle proprie dipendenze''