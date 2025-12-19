Emanuela Orlandi, c'è una nuova indagata per false informazioni

Redazione 19 dicembre 2025 a

E' stato arrestato un 19enne ecuadoriano accusato di avere violentato due ragazze minorenni. Le violenze si sono consumate una a Bussero (MI) il 12 agosto 2025, ai danni di una 15enne; un'altra a Milano il 19 settembre 2025, ai danni di una 16enne. L'attenzione degli inquirenti e' nata dall'identico modus operandi posto in essere in occasione delle due violenze: le minorenni da sono state individuate da sole in una Stazione della Metropolitana della M2 (Gorgonzola e Crescenzago) e da li' è iniziato un pedinamento delle vittime, fino alla loro abitazione, dove le malcapitate, una volta aperto il portone di casa, venivano aggredite. E' grazie a due dettagli presenti in entrambe le violenze che e' stato possibile riconoscere il presunto stupratore: era a bordo di un monopattino elettrico con dei dettagli di colore arancione brillante; aveva indosso un cappellino da baseball verde. Sono stati poi rinvenuti gli indumenti indossati dall'ecuadoriano per commettere le violenze, compreso il cappello verde e il monopattino, trovati nell'abitazione del giovane.