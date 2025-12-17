Antisemitismo, la comunità ebraica di Roma: "Grati a Meloni per le sue parole"

Foto: La Presse

Redazione 17 dicembre 2025 a

a

a

"Ci hanno colpito e siamo profondamente grati alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per le parole che ha pronunciato davanti al Parlamento, affermazioni di una forza e una logica straordinarie contro l'antisemitismo e in difesa della democrazia. È importante che al più alto livello di governo, la presidente Meloni abbia ribadito il nostro diritto di essere protetti e vivere in sicurezza, oltre ad avere denunciato una sottovalutazione dell'antisemitismo islamista e anti-Israele. Le sue parole dovrebbero essere condivise dall'intera società civile e da tutte le forze politiche". Lo dichiara in una nota Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma.