Violenza a scuola, Valditara: "Calano gli episodi contro il personale. Frutto di sanzioni più severe"

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha registrato un significativo calo dei casi di violenza nei confronti del personale scolastico: da settembre a oggi, sono state segnalate 4 aggressioni, a fronte delle 21 registrate nello stesso periodo dell’anno scolastico 2024/2025 e delle 19 del 2023/2024.

Il dato conferma una tendenza positiva: nell’anno scolastico 2024/2025 gli episodi complessivi erano stati 51, mentre nel 2023/2024 71. Le vittime sono prevalentemente gli insegnanti, colpiti, nella maggior parte dei casi, da familiari degli studenti.

“Anche se occorre attendere il consolidamento di questa linea di tendenza, si tratta certamente di dati molto importanti per la grande rilevanza del calo delle aggressioni. Un ruolo significativo lo ha giocato l’introduzione di sanzioni più severe nei confronti di chi usa violenza contro il personale scolastico e nessuna tolleranza verso ogni forma di aggressione nei loro confronti. Stiamo restituendo autorevolezza ai docenti e rimettendo al centro la cultura del rispetto. Deve essere chiaro che chi aggredisce un docente aggredisce anche lo Stato”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

I dati diffusi sono il risultato di un monitoraggio costante avviato dal MIM nel 2023. In precedenza, gli episodi non erano rilevati in modo puntuale, motivo per cui è disponibile il dato complessivo dell’anno scolastico 2022/2023, ma non quello relativo ai primi quattro mesi.