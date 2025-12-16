Il giallo di Gianmarco Pozzi: a Ponza una verità che non arriva. Il lato oscuro della cronaca con Cavallaro e Gallo

Foto: Il Tempo

16 dicembre 2025

Nuova settimana, nuovo episodio de Il lato oscuro della cronaca. Rita Cavallaro ospita in studio l’avvocato Fabrizio Gallo, volto noto della cronaca giudiziaria e oggi legale di Massimo Lovati. Una breve parentesi su Garlasco – tra retroscena, “conigli dalle orecchie lunghe” e un libro annunciato come provocazione narrativa – e poi il cuore della puntata: il caso Gianmarco Pozzi.

9 agosto 2020: Gianmarco, campione di kickboxing e addetto alla security, viene trovato morto a Ponza in un’intercapedine. La prima lettura parla di incidente. Ma le fratture, le condizioni del corpo, l’assenza di una vera autopsia e una serie di “orrori” investigativi aprono da subito un giallo che, a oltre cinque anni, resta senza risposta. L’avvocato Gallo ricostruisce i punti che pesano come macigni: area e abitazione non sequestrate, tracce potenzialmente cancellate, telecamere non acquisite, testimoni contraddittori e un elemento centrale che oggi brucia più di tutto: il telefono di Gianmarco, mai davvero chiarito, mai restituito, finito “disabilitato” dopo troppi tentativi di sblocco. Dentro, forse, c’era la prova chiave delle ultime ore. Un episodio che mette al centro una domanda scomoda, ma necessaria: quando gli errori non sono solo negligenze, cosa resta alla ricerca della verità?