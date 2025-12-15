Migranti, Piantedosi: "Fenomeno che incide su sicurezza e stabilità della società"

Foto: Ansa

Redazione 15 dicembre 2025 a

a

a

''Una delle principali dinamiche globali con cui siamo chiamati a misurarci è, senza dubbio, il fenomeno migratorio, che incide in profondità sulla stabilità delle società, sulla sicurezza, sullo sviluppo e sulle relazioni tra gli Stati''. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo alla XVIII Conferenza Ambasciatrici e ambasciatori sul tema 'La sfida migratoria quale priorità internazionale'. ''Gestire questo fenomeno significa, innanzitutto, contrastarne la dimensione illegale - ha aggiunto - dove prevalgono l'assenza di regole, aumentano le vulnerabilità, si rafforzano le reti criminali e si moltiplicano le tragedie umane''.