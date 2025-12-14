Meloni ad ambasciatori: "Voce Italia di nuovo ascoltata in Europa e Occidente"

Foto: Ansa

Redazione 14 dicembre 2025 a

a

a

"Questa diciottesima Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici si svolge in un frangente storico molto complesso, segnato da tensioni profonde e passaggi cruciali, che incideranno sul nostro presente e sul nostro futuro. L'Italia si presenta a questi appuntamenti con una ritrovata consapevolezza, e una rinnovata centralità che le viene riconosciuta da tutti. Una Nazione che è tornata parte attiva nelle grandi decisioni globali e nelle principali crisi geopolitiche in corso, dall'Ucraina al Medio Oriente, forte di quelle caratteristiche che sono da sempre incise nel nostro DNA: il dialogo, la capacità di confrontarsi con tutti, il rispetto per il proprio interlocutore. Caratteristiche che connotano da sempre la nostra tradizione, e che ci consentono di esercitare al massimo la nostra influenza e di difendere con efficacia i nostri interessi nazionali". Così il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio in occasione della XVIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori. "La nostra voce è tornata ad essere ascoltata in Europa e in Occidente. Perseguiamo la coesione del rapporto transatlantico e lavoriamo per un'integrazione europea che non penalizzi la competitività e la prosperità delle nostre Nazioni", aggiunge.