Mattarella: "Dura condanna a terrorismo e antisemitismo"

Foto: La Presse

Redazione 14 dicembre 2025 a

a

a

"Ho appreso con sgomento le tragiche notizie riguardanti la sparatoria presso la spiaggia di Bondi a Sydney. In questi momenti di profonda tristezza, a nome della Repubblica Italiana, desidero esprimere sentite condoglianze e massima vicinanza alle famiglie delle vittime.Il pensiero di tutti gli italiani, e mio personale, e' altresi' rivolto ai feriti, ai quali auguro un pronto e pieno ristabilimento. Quali che siano le causali e le responsabilità di questo vile attentato, rinnovo le piu' dure espressioni di condanna contro gli ignobili atti di terrorismo, le ripugnanti manifestazioni e forme di antisemitismo, ogni espressione di fanatica violenza alimentata da odio etnico o religioso". Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato a S.E. Sam Mostyn AC, governatore generale del Commonwealth d'Australia.