Gioca all'Urbanistica Exploration, cade dal tetto e muore un 19enne

Un ragazzo di 19 anni è morto ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, dopo essere precipitato per cinque metri dal solaio di una fabbrica dismessa. È successo poco dopo l'una della notte. Il giovane è finito accidentalmente nel lucernaio dell'azienda. Si sono purtroppo rivelati inutili i soccorsi del 118. Sul posto

anche i carabinieri. Con la vittima c'era anche un coetaneo rimasto incolume. Secondo quanto si apprende i due erano entrati nello stabilimento in via Amilcare Ponchielli per fare un’attività di 'Urban Exploration', una pratica che prevede l'esplorazione di edifici o più in generale manufatti e strutture spesso abbandonati. Il corpo del ragazzo è stato restituito ai genitori dopo che in accordo con il pubblico ministero di turno presso il tribunale di Bergamo si è deciso di non effettuare l'autopsia.