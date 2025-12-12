Salvini rivela: "Sciopero flop. Sulla Roma-Milano in servizio il 100% dei treni

Foto: Lapresse

Leonardo Ventura 12 dicembre 2025

"È il venerdì classico di sciopero ma stiamo garantendo sulla tratta Roma-Milano il 100 per cento dei treni dell'alta velocita'". Lo ha detto a Roma il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso della cerimonia di intitolazione del Ponte dell'Industria a San Francesco d'Assisi e la presentazione della nuova statua bronzea dedicata al Santo. "Abbiamo rinnovato i contratti ai ferrovieri, e i lavoratori vedono costare cambiare e agire di conseguenza. Le bassissime percentuali di adesione sono la risposta migliore che si potrebbe dare", ha spiegato il ministro.

E proprio a Milano, città con oltre un milione di residenti, alla manifestazione della Cgil hanno partecipato appena 15 mila persone. E questa è la stima fornita dallo stesso sindacato. Il corteo dello sciopero generale ha attraversato il capoluogo lombardo, con conclusione in piazza della Scala. Dal palco, il segretario generale della Cgil Milano Luca Stanzione ha puntato il dito contro la legge di bilancio del governo, denunciando in particolare i tagli agli enti locali. "Abbiamo deciso di concludere la manifestazione dello sciopero generale in piazza della Scala perché vogliamo da qui denunciare un taglio agli enti locali per 4 miliardi di euro che questo governo fa con la finanziaria, lasciando comuni, province e regioni da sole ad affrontare i bisogni di sanità, scuola e formazione che ci sono nel Paese", ha affermato. "Chiudere questo appuntamento in piazza della Scala significa riallacciare un'alleanza con gli enti locali, che sono le istituzioni più prossime ai cittadini e che sostanziano la nostra democrazia costituzionale", ha aggiunto il segretario della Cgil milanese, sottolineando come la manovra rischi di scaricare sui territori il peso delle difficoltà.