Partito il corteo a Roma. La Cgil sfila da sola. Landini: "Grandissima giornata"

Foto: Lapresse

Angela Bruni 12 dicembre 2025 a

a

a

È partito da piazza Vittorio, a Roma, il corteo organizzato dalla Cgil in concomitanza con lo sciopero generale di 24 ore proclamato a livello nazionale in tutti i settori, per protestare contro le misure previste nella legge di bilancio. Ad aprire la manifestazione lo striscione rosso con la scritta bianca e gialla: "Soldi per i salari, non per gli arsenali. Sciopero generale per cambiare la manovra del governo". Accanto alle numerose bandiere rosse del sindacato Cgil compaiono anche alcune bandiere della Palestina. Il corteo, partito da via dello Statuto, raggiungerà intorno alle 13 un'area adiacente alla Torre dei Conti, dove poco più di un mese fa ha perso la vita l'operaio Octav Stroici, mentre lavorava in un cantiere finanziato con fondi del Pnrr. Il percorso della manifestazione attraverserà via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo e infine via dei Fori Imperiali, all'altezza di via del Tempio della Pace.

"La maggioranza del Paese, del mondo che lavora, chiede un cambiamento delle politiche economiche e sociali. La grandissima giornata di oggi dimostra che la maggioranza del Paese non sostiene le politiche del governo". Lo sottolinea il segretario della Cgil, Maurizio Landini, durante la manifestazione organizzata a Firenze in occasione dello sciopero generale proclamato dal sindacato contro la manovra. "Non si arriva alla fine del mese, i salari sono bassi e si continua a prendere soldi dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, invece di andarli a prendere dove sono", aggiunge.