Francesca Albanese, altra bufera: "Invita gli studenti a occupare", Valditara manda gli ispettori

È polemica per le parole che sarebbero state pronunciate da Francesca Albanese al liceo Eugenio Montale di Pontedera, in provincia di Pisa. La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, secondo quanto reso noto da Matteo Bagnoli, esponente di FdI a Pontedera, avrebbe "accusato il Governo Meloni di essere 'fascista', di complicità in un genocidio, ha attaccato Leonardo definendola 'criminale' e ha persino invitato i ragazzi a occupare le scuole. Tradotto: incitazione a commettere reati, in orario scolastico, sotto gli occhi di alcuni docenti che… annuivano". Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito ha chiesto "agli organi competenti di avviare una immediata ispezione per verificare la realtà dei fatti e la eventuale responsabilità di organi scolastici" perché "se comprovate" quelle affermazioni "potrebbero costituire ipotesi di reato". "Noi non resteremo a guardare - sottolinea Bagnoli - La scuola non è il campo d'addestramento ideologico di pochi professori politicizzati. Presenteremo un'interrogazione in Provincia per avviare gli accertamenti disciplinari sui docenti coinvolti. Abbiamo già richiesto ai nostri onorevoli di predisporre un'interrogazione parlamentare. La filiera istituzionale di Fratelli d'Italia si muove compatta. Non lasceremo cadere nulla".

"Leggo su organi di stampa che in alcune scuole toscane una relatrice, invitata durante l'orario scolastico ad intervenire su fatti di attualità, avrebbe rilasciato dichiarazioni che, se comprovate, potrebbero costituire ipotesi di reato. Ho chiesto agli organi competenti di avviare una immediata ispezione per verificare la realtà dei fatti e la eventuale responsabilità di organi scolastici". Così in una nota il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara dopo i webinar della relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, in alcune suole della Toscana. Inoltre, il ministro aggiunge all'Adnkronos che i "fatti, se confermati, sono di estrema gravità".

Una interrrogazione parlamentare è stata presetnata da Alessandro Amorese, deputato di Fratelli d'Italia, in merito all'intervento di Francesca Albanese in due scuole del Pisano.