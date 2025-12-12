A Firenze la Cgil lancia banconote false da 100 euro con il volto di Meloni. E Giani ride

Foto: Ansa

Angela Bruni 12 dicembre 2025

Migliaia di persone sono scese in strada a Firenze per partecipare alla manifestazione per lo sciopero generale indetto dalla Cgil. È da qui che il segretario generale Maurizio Landini guida la la "rivolta solitaria" ripetendo slogan ormai fuori dal tempo. Il corteo, che ha attraversato il centro della città, è partito da piazza Santa Maria Novella. Molti gli striscioni contro la manovra di Bilancio del governo Meloni, diffuse tra i partecipanti anche finte banconote da cento euro con sopra il volto della premier per dire basta ai tagli e chiedere salari più alti, pensioni dignitose, investimenti nei servizi pubblici e stop alla corsa al riarmo. Molte anche le bandiere della Palestina e cori propal scanditi lungo il corteyo. In piazza Santa Maria Novella anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro. "I motivi per scioperare oggi e manifestare insieme alla Cgil sono, prima di tutto, dalla precedente finanziaria i tagli lineari sulla spesa corrente. Abbiamo visto e l'abbiamo annunciato durante il bilancio del Comune di Firenze più di 19 milioni nel triennio, per cui risorse importanti. Poi mancano risorse sul tema abitativo, per la ristrutturazione delle case popolari, per il contributo affitto, mancano risorse per tante partite che sono fondamentali, da quella del welfare a tante a tante altre".

Presente, tra gli altri, al corteo il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: "Questa legge finanziaria non dà risposte sul piano della necessità di risorse per la sanità pubblica di cui tutti ci lamentiamo: pronto soccorso con liste d'attesa, ma senza risorse come si fa?" "E ancora vi è una parola sulle imposte, sulle tasse, su quello che è l'aspetto fiscale che privilegia i grandi patrimoni e mortifica ancora pensionati e persone con basso reddito, all'opposto di quello che cerchiamo di fare con le politiche della Regione", sottolinea Giani. "Conseguentemente questa opportunità offerta dalla Cgil di mobilitarsi contro la finanziaria è quanto mai giusta e arriva nel momento opportuno".