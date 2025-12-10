Cucina italiana patrimonio dell'umanità: è ufficiale. Meloni: "Primi al mondo"

Foto: Ansa

Il Comitato intergovernativo dell'Unesco, riunito a Nuova Delhi, ha iscritto la cucina italiana tra i beni non tangibili patrimonio dell'umanità. Alla proclamazione era presente il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha ringraziato tutto il personale diplomatico italiano per il "gioco di squadra" che ha portato al riconoscimento. "Il Governo ha creduto fin dall'inizio in questa sfida e ha fatto la sua parte per raggiungere questo risultato, e ringrazio prima di tutto i Ministri Lollobrigida e Giuli per aver seguito il dossier. Ma è una partita che non abbiamo giocato da soli. Abbiamo vinto questa sfida insieme al popolo italiano, insieme ai nostri connazionali all'estero, insieme a tutti coloro che nel mondo amano la nostra cultura, la nostra identità e il nostro stile di vita". Così la premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio diffuso in occasione dell'iscrizione della Cucina Italiana nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'Unesco. "Oggi - ha concluso la presidente del Consiglio - celebriamo una vittoria dell'Italia. La vittoria di una Nazione straordinaria che, quando crede in sé stessa ed è consapevole di ciò che è in grado di fare, non ha rivali e può stupire il mondo".