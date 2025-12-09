Il Papa: "Non c'è ancora data per mio trasferimento al Palazzo Apostolico. Con me verranno segretari particolari"

Foto: La Presse

Non c'è ancora una data per il trasferimento del Papa nel Palazzo Apostolico dove non vive più un Papa da dodici anni e dove stanno terminando i lavori. ''Non c'è una data ancora, - ha detto Leone prima di tornare in Vaticano da Castel Gandolfo -; sto bene dove sto vivendo, al S. Uffizio''. Chi andrà a vivere con il Pontefice nel Palazzo Apostolico? ''tipicamente i segretari particolari del santo padre vivono con lui, non c'è altro, non è previsto'', ha spiegato Leone.