Il Questore di Roma vieta la manifestazione di Forza Nuova di domani

Il questore di Roma ha adottato un provvedimento di divieto a svolgere la manifestazione itinerante all'interno del Parco Giordano Sangalli di Roma, indetta per domani da Forza Nuova e annunciata sul web nei giorni scorsi. "Solo dopo diverse ore la pubblicazione della locandina attraverso i social network - si legge in una nota della questura - è stata seguita da una comunicazione alla questura tesa a formalizzare l'iniziativa. I tempi della formalizzazione si sono rivelati, tuttavia, tradivi, in quanto successiva a un precedente preavviso formulato da una realtà attestata su posizioni ideologiche contrapposte rispetto al movimento Forza Nuova. Nel dettaglio, i termini proposti da Forza Nuova, anche in ragione della richiamata contrapposizione ideologica, si rivelano incompatibili rispetto alla coesistenza delle due manifestazioni, anche con orari sfalsati, atteso il rischio connesso alla sovrapposizione delle fasi di afflusso e deflusso tra i due gruppi di manifestanti, con fondati rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Con il provvedimento notificato nelle ultime ore viene comunque indicata la possibilità di esercitare il diritto a manifestare con diverse modalità, previa formalizzazione di preavviso all'autorità di pubblica sicurezza e in subordine alle valutazioni in materia di ordine sicurezza pubblica".