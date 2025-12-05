Arezzo, sparò al vicino di casa: assolto per legittima difesa. Plauso di FdI

Foto: Ansa

Sandro Mugnai, l'artigiano di San Polo che due anni uccise il vicino di casa, Gezim Dodoli, mentre stava usando una ruspa per colpire la sua abitazione, è stato assolto dalla corte d'assise di Arezzo. Malgrado la richiesta di condanna da parte del pubblico ministero, i giudici hanno ritenuto che i colpi di fucile sparato dall'uomo, oggi cinquantaseienne, non fossero un eccesso di legittima difesa, ma una legittima difesa e basta come sostenuto dal legale Piero Melani Graverini. Assolto perché il fatto non costituisce reato, questa la formula utilizzata al momento della lettura del dispositivo nei confronti di Mugnai.

La pronuncia della corte aretina che scagiona l'artigiano viene accolta positivamente da Fratelli d'Italia della provincia di Arezzo: "La difesa per noi è sempre legittima", si legge, in una nota. "Esprimiamo il plauso per la decisione del tribunale. La sentenza ribadisce un principiofondamentale: la difesa deve essere sempre legittima, quando si tratta di proteggere la propria vita e la propria casa da aggressioni violente". Secondo Fdi, prosegue la presa di posizione, "la sentenza è un segnale forte a tutela dei cittadini che si trovano a fronteggiare minacce estreme nelle mura domestiche. L'assoluzione, ottenuta grazie alla battaglia legale condotta da Graverini, è vista come un precedente importante sul diritto all'autotutela".