Ancona: trovato marito donna uccisa, tubo di ferro possibile arma delitto

A meno di 48 ore dalla fuga è stato ritrovato vivo, Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija, la 49enne uccisa ieri a Pianello Vallesina nel comune di Monte Roberto, nell'Anconetano. L'uomo era irreperibile dal momento della scoperta del corpo esanime della donna. Giovedì, attorno alle 16.30, dopo serrate ricerche, l'avvistamento a Braccano, zona impervia di Matelica, nel Maceratese, quando un cacciatore che ha visto il 50enne appeso a un albero, probabilmente dopo aver tentato di togliersi la vita. I sanitari del 118 lo hanno stabilizzato ed è ricoverato all'ospedale di Camerino (Macerata) ma non è in pericolo di vita. La sua auto, la Smart bianca, è stata rinvenuta abbandonata nei pressi del luogo di ritrovamento.

La posizione del 50enne ora è al vaglio degli inquirenti. ntanto, alcune ore prima, gli uomini dell'arma di Ancona, Jesi e del Sis hanno trovato un tubo di ferro nella casa di Pianello Vallesina: potrebbe essere l'arma usata per uccidere Sadjid. Il femminicidio che si è consumato mercoledì, con tutta probabilità alle prime luci dell'alba, non ha ancora ufficialmente un autore. Il tubo di ferro è stato repertato nel pomeriggio assieme ad altri oggetti. Ora dovrà essere analizzato nel dettaglio. Sarà essenziale scoprire tracce, impronte e dettagli. La coppia viveva da anni nel territorio, meno di 3mila abitanti. Loro, operai in due aziende, conducevano una vita riservata, pochi contatti e poche amicizie.

Ad aprile però la denuncia che porta all'arresto di lui. Violenza, l'accusa. Dopo aver inseguito la moglie con un'ascia fino alla camera da letto. La stessa camera dove è stata trovata esamine. Il 12 aprile Muslija entrò in cella per poi patteggiare e uscire. Doveva frequentare un corso di riabilitazione per uomini maltrattanti. Ma il posto non c'era e quindi l'attesa si è prolungata per mesi. Ora è il principale indiziato del femminicidio della moglie. Come ha spiegato a LaPresse la procuratrice capo di Ancona, Monica Garulli, i percorsi per gli uomini maltrattanti "avrebbero la funzione di evitare una recidiva e dovrebbero essere diretti a un'attività di recupero consapevole. Devono però essere realisticamente avvi