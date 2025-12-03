Conto alla rovescia per Nse 2025: la fiera che porta lo spazio sulla terra

Redazione 03 dicembre 2025 a

a

a

Non solo conferenze di alto profilo e incontri tra i protagonisti della Space Economy mondiale: NSE - New Space Economy Expoforum 2025 (10-12 dicembre, Fiera Roma), organizzato da Fiera Roma in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e con il supporto di Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma, si prepara a trasformare i padiglioni in un autentico laboratorio del futuro. Un grande spazio espositivo dove innovazione scientifica, prototipi d’avanguardia e dimostrazioni dal vivo renderanno lo Spazio qualcosa da vedere, toccare, sperimentare. Tra i protagonisti attesi anche il Colonnello Walter Villadei, astronauta dell’Aeronautica Militare, che porterà in fiera la sua testimonianza diretta di vita e lavoro in ambiente spaziale e incontrerà studenti e giovani talenti.

Questa settima edizione - che consacra NSE tra i membri fondatori della Space Golden League, l’alleanza che riunisce le principali conferenze europee del settore - porta in fiera una visione rinnovata, in cui divulgazione, esperienza diretta e tecnologia diventano strumenti per raccontare a professionisti, studenti e visitatori come si sta ridisegnando il nuovo Spazio, offrendo possibilità di confronto e dialogo con chi lo Spazio lo studia, lo costruisce e lo vive ogni giorno.

INGV - Our Planet from Space: dalle aurore polari alla realtà virtuale

Tra le presenze di maggiore impatto visivo spicca lo stand dell’INGV, “Our Planet from Space”, coordinato dal Centro di Osservazioni Spaziali della Terra, uno spazio scientifico, ma altamente esperienziale. Qui si potrà scoprire come l’osservazione dallo spazio sia diventata uno strumento essenziale per comprendere terremoti, vulcani, atmosfera e ambiente. La planeterrella, affascinante simulatore in grado di riprodurre dal vivo le aurore polari in una stanza buia, offrirà un’esperienza spettacolare e perfetta anche per i più giovani, mentre i ricercatori guideranno i visitatori alla scoperta dei payload stratosferici HERMES e SUN TRACKER, protagonisti di missioni a quote estreme.

Sarà possibile entrare in un vero mini-laboratorio per capire come si calibrano gli strumenti che osservano la Terra dallo spazio, approfondire il monitoraggio delle nubi vulcaniche, del livello del mare e dei segnali sismici, e infine “decollare” virtualmente verso il Sistema Solare grazie a esperienze immersive in realtà virtuale.

Aeronautica Militare - simulazioni di volo e astronautica operativa

Accanto alla ricerca, NSE presenta anche un’ampia sezione dedicata al mondo operativo. L’Aeronautica Militare sarà presente con simulatori di volo, percorsi in realtà virtuale e strumentazioni avanzate che raccontano dal vivo come l’aerospazio sia ormai parte integrante del lavoro quotidiano della Forza Armata: dalla meteorologia alle operazioni in quota, dalla formazione al volo all’esplorazione delle nuove frontiere dello spazio vicino alla Terra.

LEGO® Serious Play® - quando l’innovazione si costruisce con le mani

Un’area interattiva dedicata ai professionisti e alle aziende per sperimentare la metodologia LEGO® Serious Play®. Mattoncini come strumenti di creatività, team building e visualizzazione strategica, con sessioni dimostrative che mostreranno come idee e progetti possano prendere forma in 3D.

SASA & SEDS Sapienza e Federico II - la nuova generazione dello Spazio

A rappresentare la nuova generazione dello Spazio ci saranno invece i giovani ingegneri e progettisti dell’Associazione studentesca SASA & SEDS La Sapienza, con prototipi e dimostrazioni dal vivo che mostrano tutta la vitalità del talento universitario italiano: droni VTOL, CubeSat con vele aerodinamiche sperimentali, rover planetari autonomi, motori ibridi per micro-razzi e percorsi di realtà virtuale pensati per avvicinare il pubblico alle tecnologie del futuro.

A Fiera Roma anche i giovani talenti e gli affermati scienziati della Federico II di Napoli, che mostreranno come la lunga esperienza aerospaziale della Scuola federiciana si fonde oggi con le tecnologie agrospaziali di frontiera. Dalle soluzioni per coltivare nello spazio ai sistemi di ultima concezione, i visitatori potranno scoprire, anche attraverso percorsi di realtà virtuale, come la nuova generazione di ricercatori stia già costruendo il futuro dell’esplorazione spaziale, unendo tradizione e innovazione per rispondere alle sfide di domani.

La collettiva della Regione Lazio: un ecosistema industriale ad altissima innovazione

La forza industriale del territorio sarà invece rappresentata dalla collettiva della Regione Lazio, sostenuta da Regione e Camera di Commercio di Roma. Un ecosistema di oltre trenta realtà ad alto tasso di innovazione che spazia dall’ingegneria dei microsatelliti alla robotica autonoma, dall’elettronica ad affidabilità spaziale ai sistemi di propulsione avanzata, fino alla cybersecurity e all’osservazione della Terra con piattaforme IoT direct-to-device. Un mosaico che racconta la vocazione del Lazio come uno dei principali poli europei della Space Economy e un esempio di filiera industriale capace di muoversi con agilità tra spazio, difesa, ambiente e applicazioni dual-use.

La Pitch Competition: scoprire le startup che portano lo spazio più vicino a noi

In fiera anche la Pitch Competition organizzata da NSE con il supporto tecnico di ASI -Agenzia Spaziale Italiana, con startup selezionate da esperti di ASI, Telespazio, Argotech, Fiera Roma e Startup Italia.

Un viaggio tra soluzioni di Earth Observation e servizi downstream che mostrano come i dati satellitari possano trasformarsi in nuovi modelli di business per sostenibilità, agricoltura di precisione, monitoraggio ambientale e sicurezza.

Space Library: lo Spazio raccontato dai libri

A completare il programma, si inaugura quest’anno il format Space Library, la rassegna editoriale che porterà a Fiera Roma tre protagonisti della divulgazione contemporanea nel settore: Licia Troisi, Ersilia Vaudo e Don Luca Peyron. Un’occasione per raccontare lo Spazio attraverso storie, linguaggi e sensibilità diverse, e per avvicinare il grande pubblico a una dimensione culturale che va oltre la tecnologia.

Arena: incontri, talk e mentoring per i giovani talenti

Nell’Arena centrale si alterneranno infine incontri, talk, mentoring e momenti di orientamento dedicati a studenti e giovani professionisti, con focus sulle carriere STEM, sul ruolo delle donne nello spazio, sulla comunicazione scientifica e sul posizionamento di Roma come futura capitale europea del settore. Le principali aziende del comparto - da AVIO a Thales Alenia Space, da SERCO a Telespazio - offriranno momenti di incontro e dialogo con i professionisti del domani.