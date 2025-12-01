Sondaggi, cresce la Lega. In calo Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra

Foto: La Presse

Questa settimana l'orientamento di voto degli italiani vede il calo di Fratelli d'Italia -0,3%, Partito Democratico e Verdi e Sinistra -0,1%. In risalita il Movimento 5 Stelle e la Lega +0,2%. Stabile Forza Italia. A dirlo il sondaggio Swg, realizzato per il Tg di La 7. Tra i partiti minori sono stabili Azione e Noi Moderati. In leggera risalita +Europa e Altre liste +0,1%. In calo Italia Viva -0,1%. Aumenta la percentuale di chi non si esprime (+1%).

Rispetto all'interrogativo su come vedono gli italiani la competitività e la credibilità del "campo largo" come alternativa al centrodestra? Il 38% avrebbe risposto "Molto+Abbastanza", mentre il 50% "Poco+Per niente". Il 12%, infine, dice di non sapere.