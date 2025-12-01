Scritte choc sulla sinagoga: "Ripresi dalle telecamere", caccia a due incappucciati

01 dicembre 2025 a

L'ennesimo sfregio inaccettabile che dimostra un clima di emergente antisemitismo. È stato vandalizzato nella notte l'esterno della sinagoga Beth Michael di via di Villa Pamphili, nel quartiere Monteverde vecchio di Roma, dove sono apparse varie scritte come "Palestina libera", "Monteverde antisionista e antifascista". Inoltre è stata annerita la targa dedicata a Stefano Gaj Taché, ucciso a due anni in un attentato terroristico nella Sinagoga di Roma il 9 ottobre 1982. A quanto apprende l'Adnkronos sarebbero due persone incappucciate ad aver vandalizzato il luogo di culto la notte scorsa intorno alle 4.30. La Digos di Roma è al lavoro sulle telecamere installate nella zona che avrebbero ripreso i due responsabili.

Intanto sono state cancellate le scritte sui muri della sinagoga: l'intervento di Ama e dell'ufficio Decoro di Roma Capitale ha anche ripulito la targa dedicata a Stefano Gaj Tachè, che era stata annerita con una bomboletta spray nera.