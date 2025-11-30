Varese: tenta di strangolare la moglie con cavo elettrico, arrestato 48enne

Foto: Ansa

Redazione 30 novembre 2025 a

a

a

Ha tentato di strangolare la moglie con un cavo elettrico dopo mesi di maltrattamenti. Un uomo di 48 anni, cittadino dello Sri Lanka, residente nel Luinese, ha aggredito la moglie, connazionale e convivente, nel corso di un litigio scaturito per futili motivi. I fatti sono avvenuti il 25 novembre, quando l'uomo ha prima colpito ripetutamente la donna al volto e poi ha tentato di soffocarla utilizzando un cavo elettrico, prima di allontanarsi alla guida della propria auto da ubriaco. A lui i carabinieri della Compagnia di Luino sono arrivati grazie alle segnalazioni dei vicini al 112, inviando sul posto le pattuglie dell'Aliquota Radiomobile e della Stazione di Marchirolo. I militari lo hanno intercettato mentre stava rientrando a casa, ancora ubriaco alla guida, arrestandolo in flagranza, ritirandogli la patente e sequestrando il veicolo. La vittima, che non è in pericolo di vita, è stata soccorsa e trasportata all''Ospedale Di Circolo e Fondazione Macchi' di Varese dove le sono stati riscontrati traumi contusivi, tumefazioni alla testa ed evidenti abrasioni al collo compatibili con il tentativo di soffocamento con il legaccio improvvisato, repertato e sequestrato. Il 48enne, recidivo perché già condannato nel 2020 per altre violenze contro la moglie, è stato portato presso la Casa Circondariale di Varese.

L'uomo risulta recidivo poiché in una occasione simile, risalente a fine novembre 2019, era stato arrestato in flagranza di reato e, dopo una misura cautelare in carcere di circa sei mesi, era stato condannato - con patteggiamento - alla pena di due anni di reclusione, scontata tra il 2023 e il 24 con affidamento in prova ai servizi sociali. Per le condotte socialmente pericolose di allora era stato avviato anche un procedimento di espulsione e l'uomo era stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Milano, ma il provvedimento non era stato reso eseguibile per la presenza di legami familiari regolari in Italia e per una successiva attività lavorativa documentata che lasciava intendere un ravvedimento e un inserimento nel contesto sociale locale.