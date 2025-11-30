Gasparri replica ad Albanese: "Meravigliato che un personaggio del genere venga selezionato dall'Onu"

Foto: La Presse

Giulia Sorrentino 30 novembre 2025 a

Si accende lo scontro tra Francesca Albanese e il Presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. Dopo che la relatrice Onu ha detto che a indignarsi dovrebbe essere Gasparri, a replicare è il forzista: “Leggo che la Albanese si indigna per le mie parole. Io sono invece davvero meravigliato che un personaggio del genere venga selezionato dall'ONU per un qualsiasi incarico. La Albanese sembra un personaggio uscito da una commedia all’italiana. Sembra l'interpretazione di qualche nostro attore comico. Invece pare che esista davvero. E che si esibisca ovunque e comunque dicendo sempre cose sbagliate. Che una persona di questo livello abbia un incarico da parte dell'ONU è un problema per l'ONU, che evidentemente così certifica la sua difficile situazione. La Albanese è davvero una persona sventurata. Forse facciamo male a prenderla sul serio, mentre dovremmo consigliarla a qualche produttore cinematografico, perché interpretando se stessa sarebbe più efficace, come elemento minore di spettacolo, di tanti comici di professione”.