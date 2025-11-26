Famiglia nel bosco, il legale lascia l'incarico e si giustifica: "Respinte tutte le offerte di aiuto"

Foto: Ansa

Redazione 26 novembre 2025 a

a

a

"Ieri avrei dovuto incontrare" Nathan Trevallion "nel pomeriggio per eseguire insieme il sopralluogo di un'abitazione distante pochi chilometri dalla loro, messa a disposizione a titolo gratuito da un imprenditore nel campo della ristorazione di Ortona originario di Palmoli. Tale soluzione si aggiungeva a quella proposta dal Sindaco Masciulli. Tuttavia, nessuna delle due ipotesi pare andasse bene ai Coniugi Trevallion-Birmingham, tanto che nessun incontro vi è stato nella giornata di ieri". È quanto si legge in una nota di Giovanni Angelucci, l'avvocato della famiglia che vive nel bosco in provincia di Chieti che ha deciso di rimettere il mandato. "A ciò si aggiunga che sempre nella giornata di ieri avrei dovuto raccogliere anche un'altra firma da Nathan per procedere con il deposito presso il genio civile del progetto di ristrutturazione straordinaria dell'immobile, ma per quanto riferitomi dagli interessati simili lavori sarebbero stati per loro troppo invasivi ed impattanti, sicché hanno ritenuto di non firmare - si legge ancora nella nota- né acconsentire al deposito del progetto già predisposto dal tecnico di fiducia".