”Fascio morto concime per l'orto”, clima da anni di piombo a Susa. Striscione della vergogna su Sergio Ramelli

Gianni Di Capua 25 novembre 2025

In Val Susa, nel Torinese, ieri sera tensioni per la presentazione del libro 'Uccidere un fascista' di Giuseppe Culicchia, direttore del Circolo dei lettori di Torino. Il volume è dedicato al giovane Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 a colpi di chiave inglese da Avanguardia operaia. Alcuni anni fa Culicchia scrisse un libro dedicato a suo cugino, Walter Alasia, terrorista delle Brigate Rosse. Nella biblioteca comunale di Susa ieri sono intervenuti l’autore e l'assessore alle Politiche sociali della Regione Piemonte, Maurizio Marrone (FdI). All’esterno contestazioni di antifascisti e No tav che ritmando lo slogan “Via, via, fascisti e polizia” hanno esposto l’agghiacciante striscione “Fascio morto concime per l’orto”, con il disegno della chiave inglese che uccise Ramelli.