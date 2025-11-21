Regione Lazio, Bertucci: “Con PdL agevolazioni fiscali per il sostegno al patrimonio culturale obiettivo sviluppo e rilancio del turismo”

Redazione 21 novembre 2025 a

Presentata oggi la nuova Iniziativa legislativa del Presidente della Commissione Bilancio, alla presenza del Presidente della Regione Rocca e dell’Assessore al Bilancio Righini.l Con Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, primo firmatario, e già sottoscritta da altri consiglieri regionali, è stata presentata oggi nella Sala Tevere della Regione Lazio la proposta di legge avente per oggetto le “agevolazioni fiscali per il sostegno e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico”, in una Sala Tevere piena ed alla presenza del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, dell’Assessore al Bilancio Giancarlo Righini, i consiglieri regionali di maggioranza Emanuela Mari, Micol Grasselli e Nazzareno Neri. Tra le autorità presenti, anche l’onorevole Andrea Volpi, il coordinatore di Fratelli d’Italia di Roma e deputato Perissa, numerosi sindaci e consiglieri comunali dei territori.

Con il provvedimento viene riconosciuta dalla Regione Lazio, come agevolazione fiscale, un credito di imposta sull’IRAP a favore di quei soggetti che andranno ad effettuare erogazioni liberali destinate al finanziamento di interventi di promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, per lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo. “L’obiettivo è quello di promuovere e sostenere il patrimonio culturale e del paesaggio della nostra Regione, fattori strategici per lo sviluppo economico dei nostri territori ed importanti elementi di coesione sociale: incentiviamo così le aziende a investire nei nostri luoghi della cultura.”, spiega il promotore della proposta di legge.

L’iniziativa si rivolge a imprese e aziende del territorio regionale. I soggetti promotori degli interventi in materia di promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici sono soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, le società cooperative e gli enti ecclesiastici riconosciuti. “Il mio auspicio è creare, con questa proposta di legge, un circolo virtuoso che porti non soltanto al sostegno materiale del nostro patrimonio culturale, ma anche ad un legame più stretto tra questi luoghi, i territori dove sono situati ed i cittadini che rendono vivi questi luoghi. Penso anche al ruolo importante dei professionisti che si occupano di assistenza alle imprese, che potranno diventare un’importante veicolo di trasmissione di questa iniziativa. Ringrazio per la presenza ed il sostegno il Presidente Rocca e l’Assessore Righini, e tutti i colleghi consiglieri che hanno sottoscritto la proposta di legge”, chiude Marco Bertucci.

“Una proposta di legge che ci mette al passo degli altri Paesi: dare la possibilità di poter contribuire al sostegno dei beni culturali attraverso agevolazioni fiscali è un modo, soprattutto per territori ricchi di storia come i nostri, è un modo per dare attenzione e valorizzazione. E’ un ulteriore provvedimento che conferma la volontà politica di questa amministrazione regionale di mettere al centro la cultura, sostenendola su più fronti, come in questo caso”, ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. “Abbiamo previsto 500 mila euro per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, somme destinate a coprire le minori entrate derivanti dal riconoscimento a favore dei soggetti beneficiari di un credito di imposta sull’IRAP: così sosteniamo le imprese ed allo stesso tempo la tutela del patrimonio culturale di questa nostra Regione. E’ una proposta di legge di assoluta importanza”, chiude l’Assessore al Bilancio Giancarlo Righini.