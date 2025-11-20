Medicina, il ministro Bernini: "Protesta politica. La solita minoranza rumorosa non disturberà l'esame di 55mila ragazzi"

Foto: La Presse

"Chi ieri protestava contro i test d'ingresso a Medicina, oggi si scaglia contro il semestre aperto: un sistema che forma dentro le Università, non fuori, che moltiplica le opportunità e garantisce a tutti una base di partenza davvero uguale. Non sarà la solita minoranza rumorosa a disturbare l'esame di 55mila ragazze e ragazzi che da mesi studiano con serietà e impegno per questo appuntamento. È una protesta tutta politica, portata avanti da chi preferisce fare baccano fuori dalle Università invece di presentarsi agli esami che stanno iniziando proprio in questi minuti". Lo scrive su Instagram Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della ricerca della Repubblica Italiana.

"A chi in questo momento sta prendendo posto in aula- continua Bernini- rinnovo un grande in bocca al lupo; a chi ha deciso di restare fuori ricordo che il 10 dicembre è previsto il secondo appello per iscriversi. Tutte le nostre energie e il nostro impegno sono dedicati ai giovani, perché possano costruire con fiducia il loro futuro. Il nostro lavoro si fonda sulla concretezza, non sulla demagogia, perché il futuro dei ragazzi merita serietà, cura e responsabilità".