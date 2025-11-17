Cerca
Logo
Maltempo Friuli-Venezia Giulia, frana sulle case: dispersi e persone sui tetti

Foto: X Vigili del Fuoco

Il Friuli Venezia Giulia è messo a dura prova dal maltempo. La regione ha dichiarato lo stato di emergenza e richiesto la mobilitazione nazionale per far fronte alle criticità causate dalle piogge torrenziali che, dalla scorsa notte, stanno flagellando in particolare le province di Gorizia e Udine. Sono già oltre 250 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco, con 242 operatori impegnati nelle operazioni di soccorso.

Cormons, frana su tre edifici: due dispersi
La situazione più drammatica si registra a Cormons, nel Goriziano, dove una frana ha travolto tre edifici. Sono in corso le ricerche di un ragazzo e di un’anziana risultano dispersi. Un’altra persona è stata estratta viva dalle macerie. Sul posto operano le squadre Usar (Urban Search And Rescue), unità cinofile dei Vigili del Fuoco ed un elicottero del Reparto Volo di Venezia.

 

 

Nel comune di Romans d’Isonzo, nella frazione di Versa, i Vigili del Fuoco stanno intervenendo con natanti leggeri ed elicotteri dopo l’esondazione del fiume Torre. Alcuni residenti si sono rifugiati sui tetti delle case e sono in corso operazioni di evacuazione.

 

 

Udine tra le province più colpite
La maggior parte degli interventi si concentra nella provincia di Udine, con i comuni di Palmanova, Trivignano Udinese e Manzano particolarmente colpiti da allagamenti, smottamenti e difficoltà alla viabilità. Numerose le richieste di soccorso per automobilisti bloccati e residenti isolati nelle abitazioni.

Per supportare i comandi locali, sono arrivate squadre specializzate nel soccorso alluvionale da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, dotate di moduli con idrovore ad alto pompaggio. Il quadro resta in evoluzione e le autorità raccomandano la massima prudenza alla popolazione.

