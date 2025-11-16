"Se lavorate bene vi porto in crociera", Festucci mantiene la promessa e regala la vacanza a 30 dipendenti

Redazione 16 novembre 2025 a

a

a

"Se lavorate bene vi porta in crociera". Accade realmente a Guidonia, dove Fabrizio Festucci, titolare dell'omonima azienda, mantiene la promessa e regala a trenta dipendenti e alle loro famiglie un viaggio del Mediterraneo. Lo scopo è premiarli dopo un anno all'insegna di risultati positivi dal punto di vista della produttività.

La partenza, dunque, è prevista il 21 novembre da Genova e il tour toccherà le principali mete costiere continentali, tra cui Barcellona e Marsiglia. Per permettere a tutti di essere presenti, la stessa società ha organizzato un servizio navetta che porterà i lavoratori dallo stabilimento al porto. L'obiettivo è non lasciare nessuno a casa. L'iniziativa, infatti, rappresenta l'ennesima conferma per un gruppo che trova nello spirito di squadra un indiscusso punto di forza. Il viaggio sarà anche un'occasione per festeggiare i sessanta anni di un'eccellenza ormai diventata riferimento nazionale nella lavorazione del legno.