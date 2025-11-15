Donna uccisa in provincia di Varese: si indaga su movente

Redazione 15 novembre 2025 a

a

a

Via Pezza, la strada in cui la donna e' stata accoltellata a morte, fu teatro pochi anni fa di un'altra tragedia. Nel marzo del 2022, in una palazzina, come ricordano i media locali, un uomo, Andrea Rossin, uccise nel sonno i suoi figli di 13 e 7 anni, Giada e Alessio, per poi togliersi la vita. Il femminicidio ha riportato la comunita' del piccolo centro del Varesotto nello stesso clima di allora. Il sindaco del piccolo centro dell'alto Varesotto si e' detto profondamente turbato per quanto e' accaduto.