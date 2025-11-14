Cecchettin: appelli inammissibili, confermato ergastolo a Turetta

Foto: La Presse

Pina Sereni 14 novembre 2025 a

a

a

La Corte d'assise d'Appello di Venezia ha dichiarato inammissibili, a seguito della rinuncia, gli appelli presentati dal pubblico ministero e dalla difesa di Filippo Turetta contro la sentenza di primo grado, confermando così l'ergastolo con l'aggravante della premeditazione per l'omicidio di Giulia Cecchettin. La dichiarazione di inammissibilità è la conseguenza, ai sensi dell'art. 591 del codice di procedura penale, della rinuncia.