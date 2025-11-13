Meloni: "Con Albania rapporti profondi,abbiamo parlato italiano"

Foto: La Presse

Redazione 13 novembre 2025

"I rapporti tra Italia e Albania affondano molto lontano, sono stati sempre costanti, vanno oltre gli interessi reciproci: siamo stati tutti un po' commossi dall'attraversare la nostra assemblea plenaria con quasi 20 ministri che hanno preso la parola da una parte e dall'altra esclusivamente parlando in italiano senza che ci fosse la traduzione. Penso che questo racconti quanto l'Italia sia un punto di riferimento per l'Albania". Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla stampa al termine del primo vertice intergovernativo Italia-Albania, che si e' concluso da poco a Roma, a Villa Pamphilj.