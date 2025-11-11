Sequestrati 80mila euro in due case di Totò Cuffaro

Foto: La Presse

Redazione 11 novembre 2025 a

a

a

I carabinieri del Ros hanno sequestrato 80 mila euro in contanti in due abitazioni dell'ex segretario della Democrazia Cristiana Salvatore Totò Cuffaro. I militari li hanno trovati durante le perquisizioni nelle case di Palermo (40mila) e di San Michele Ganzaria nel catanese. Su Cuffaro pende una richiesta d'arresto della procura di Palermo per associazione a delinquere corruzione e turbativa d'asta. L'ex governatore, già condannato a sette anni per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra, verrà interrogato venerdì 14 novembre dal gip Carmen Salustro.