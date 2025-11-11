Mattarella: "Inaccettabili allusioni a impiego armi nucleari"
Redazione
- a
- a
- a
C'è "l'esigenza di rafforzare - e non demolire - l'architettura relativa al disarmo e alla non proliferazione delle armi nucleari, in una fase storica in cui, invece, assistiamo a inaccettabili allusioni all'impiego di armi di distruzione di massa". Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Polo della Nazioni Unite di Vienna in occasione delle celebrazioni del 25° anniversario della firma della Convenzione di Palermo.