Acqua Sant'Anna: addio al fondatore Alberto Bertone

Acqua Sant'Anna, la famiglia Bertone, tutti i suoi dipendenti e collaboratori, annunciano "con immenso dolore" in una nota la scomparsa di Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato della societa', avvenuta nella giornata di oggi. Fondatore dell'azienda nel 1996 - si legge - Alberto Bertone, 59 anni, "imprenditore visionario e coraggioso, ha saputo coniugare visione imprenditoriale, capacita' d'innovazione e una profonda attenzione per le persone, diventando nel tempo un punto di riferimento non solo per il suo settore ma per l'intero tessuto economico e sociale del Paese. Sotto la sua guida, Acqua Sant'Anna e' cresciuta fino a diventare l'azienda leader in Italia nelle acque minerali".

"Ma il suo lascito va oltre i risultati economici - prosegue la nota - la sua umanita', il rispetto per i collaboratori, la sensibilita' verso il territorio e la costante volonta' di migliorare, ne hanno fatto un esempio di leadership autentica e generosa. Un grande uomo, profondamente legato alla sua famiglia, guidato da altruismo e senso del dovere che non saranno mai dimenticati". La societa' si unisce con profonda commozione al dolore della famiglia e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui un percorso umano e professionale.