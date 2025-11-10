Mattino 5, lettera di minacce a Lovati. Gallo: "Ci pedinano". Frasi inquietanti

Foto: X Mattino 5

Una lettera anonima da manuale, con la frase intimidatoria scritta con lettere ritagliate dai giornali e una croce a sottolineare, a ascanso di equivoci, il tono della comuncazione. È quella mostrata dall'avvocato Fabrizio Gallo in diretta a Mattino 5, il programma condotto lunedì 10 novembre su Canale 5 da Federica Panicucci. Gallo difende il collega Massimo Lovati nell'inchiesta sulla presunta corruzione nell’archiviazione di Andrea Sempio per le vecchie indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Il legale racconta si di aver trovato la lettera insieme a Lovati sotto lo zerbino dello studio di quest'ultimo, mentre i due uscivano per andare a cena. "Qualcuno l'ha messa quando noi eravamo all'interno dello studio", spiega Gallo.

Aperta la missiva si scopre il messaggio scritto in dialetto, che Gallo all'inizio non comprende mentre Lovati minimizza. C'è scritto "l'è mei che te sta ciu", che vuol dire "meglio che tu stia zitto" e ha vicino una croce. "Io non l'ho capita tanto bene, lui in realtà ha soprasseduto a questa cosa come se non gli desse peso. Io ritengo che comunque sia anche rivolta a me", spiega in tv Gallo.

Chi ci può essere dietro? "Lovati ritene che" nella vicenda che riguarda i soldi dei Sempio "alcuni non hanno detto la verità ma non mi riferisco a nessuno, questo lo ribadisco, però io credo che questo sia un atto di intimidazione, che non è il primo, è una serie di atti, e mi sono stufato, è una serie di delegittimazioni e di segnali che mi fanno arrivare", denuncia Gallo.

Panicucci incalza: a quali segnali si riferisce? Il legate afferma di avere l'impressione di essere "inseguito con la macchina", pedinato, e di aver sentito cose inquietanti. L'avvocato racconta di aver accompagnato Lovati alla Posta e mentre lo attendeva all'esterno una persona gli si è avvicinata e gli ha detto: "Avvocato, deve stare attento perché prima o poi le tirano due botte".