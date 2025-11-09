Elicottero con due persone a bordo scompare tra Toscana e Marche

Foto: Ansa

Pina Sereni 09 novembre 2025

Si sono perse le tracce di un elicottero civile Augusta Westland 109, decollato da Venezia. Mentre sorvolava il confine tra Toscana e Marche si sono persi i contatti radio con il pilota. L'allarme è scattato poco prima delle 17, quando l'equipaggio ha segnalato un'avaria. A bordo si trovavano due persone, il cui destino è al momento ignoto. Ad Arezzo è stato attivato dalla Asl Toscana Sud-est il gruppo delle maxi emergenze con il Disaster Manager, che coordina le operazioni di soccorso insieme alle sale operative delle regioni confinanti. Le ricerche coinvolgono vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino e speleologico, e mezzi dell'Aeronautica Militare. Diverse ambulanze sono state messe in allerta.



Le ricerche si concentrano in un'area di circa venti chilometri tra Toscana e Marche, in particolare sull'Alpe della Luna, tra Badia Tedalda e Borgo di Pace, e nei boschi di Parchiule, vicino a Pesaro e Urbino. Mezzi aerei dotati di sistemi a infrarossi stanno sorvolando la zona, ma le condizioni meteorologiche avverse e la visibilità ridotta complicano le operazioni. Al momento non è chiaro se il pilota sia riuscito a effettuare un atterraggio di emergenza.