Mattarella riceve il presidente del Sudafrica: "Amicizia e collaborazione con l'Italia"

08 novembre 2025

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il presidente della Repubblica del Sudafrica, Matamela Cyril Ramaphosa. Nell'accoglierlo Mattarella ha detto: "Benvenuto. Per la Repubblica Italiana è un onore averla qui a Roma e per me è un gran piacere poter conversare con lei". Il capo dello Stato sottolinea "l'amicizia e la collaborazione che vi sono tra Sudafrica e Italia"