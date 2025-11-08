Dopo Gaza, il clima: attivisti "contro i ricchi" oscurano Cavour a Torino

Foto: Ansa

Tommaso Manni 08 novembre 2025

Scemato l'entusiasmo per la causa pro Pal, a Torino un motivo per manifestare si trova sempre. Questa mattina il monumento dedicato a Camillo Benso Conte di Cavour in piazza Carlina è stato coperto con teli termici e cartelli che recitano "Tassare i ricchi, fermare il collasso climatico".

Alla vigilia della COP30 a Belem, in Brasile, il movimento Extinction Rebellion denuncia "le responsabilità dei super-ricchi nell'aggravarsi della crisi climatica e il sostegno politico e fiscale che Governo e Regione continuano a offrire a chi inquina di più". Quegli stessi teli che vengono solitamente utilizzati per soccorrere la popolazione in seguito a eventi catastrofici, come le alluvioni, o durante i soccorsi in mare, commenta Extinction Rebellion in una nota "vengono posti sul monumento simbolo dell'Italia unita, laica e costruita sul diritto. Un'Italia 6tradita da chi ora la governa, a livello nazionale e locale, dove a pagare sono le persone".